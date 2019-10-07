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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da

8 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Sırbistan'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Sırbistan'a geldi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Cuçiç, Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Zoran Markoviç, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Taju Bilgiç ve Büyükelçilik personellerince karşılandı. Erdoğan daha sonra resmi karşılama töreninin gerçekleştirileceği Sırbistan Sarayı'na hareket etti.


Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısının icrası kapsamında Sırbistan'a ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Sırbistan arasındaki diplomatik ilişkilerinin tesis edilişinin 140'ıncı yılının kutlandığı dönemde icra edilecek olması hasebiyle Türkiye-Sırbistan İş Forumu'na katılacak.


Öte yandan liderler tarafından Saraybosna-Belgrad otoyolunun temel atma töreninin de gerçekleştirilmesi bekleniyor. - BELGRAD

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Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 01:15 Kaynak: İHA
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