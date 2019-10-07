Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:16 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı.
Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ndeki resmi akşam yemeği, basına kapalı gerçekleşti.
Yemeğe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in eşi Tamara Vucic de katıldı.
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