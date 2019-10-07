Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da arşiv sergisini gezdi
2 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile arşiv sergisini gezdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:51 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile arşiv sergisini gezdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısına katılmak üzere geldiği Belgrad'da temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Sırp mevkidaşı Aleksandar Vuçiç ile arşiv sergisini gezip yetkililerden bilgi aldı. - BELGRAD
Ferdi Tayfur da siyasete el attı! Çok konuşulacak Bahçeli yorumu Fuhuşu anımsatıyor diye Hollanda'nın ismi resmen değişti Amerika'nın sınırdan çekilmesi Erdoğan'a soruldu: Trump talimatı vermişti Olası sınır ötesi harekata HDP'li Oluç'dan yorum: ABD, Türkiye'nin kucağına saatli bomba bıraktı