Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da arşiv sergisini gezdi
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile arşiv sergisini gezdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:55 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile arşiv sergisini gezdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısına katılmak üzere geldiği Belgrad'da temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Sırp mevkidaşı Aleksandar Vuçiç ile arşiv sergisini gezip yetkililerden bilgi aldı.
(İHA)
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