- Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da arşiv sergisini gezdi
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da arşiv sergisini gezdiBELGRAD - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile arşiv sergisini gezdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:13 Kaynak: İHA
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da arşiv sergisini gezdi
BELGRAD - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile arşiv sergisini gezdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısına katılmak üzere geldiği Belgrad'da temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Sırp mevkidaşı Aleksandar Vuçiç ile arşiv sergisini gezip yetkililerden bilgi aldı.
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