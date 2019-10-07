Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da Arşiv Sergisini gezdi
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da Arşiv Sergisini gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da Arşiv Sergisini gezdi

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Sırbistan Sarayı'nda yer alan Arşiv Sergisini gezdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Sırbistan Sarayı'nda yer alan Arşiv Sergisini gezdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da Arşiv Sergisini gezdi

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Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:40 Kaynak: AA
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