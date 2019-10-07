Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da Arşiv Sergisini gezdi
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Sırbistan Sarayı'nda yer alan Arşiv Sergisini gezdi. Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:40 Kaynak: AA
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