Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da - Havalimanı karşılama
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan inişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'le tokalaşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun havalimanından ayrılması Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi bir ziyaret kapsamında Sırbistan'ın...
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 01:29 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan inişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'le tokalaşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun havalimanından ayrılması Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi bir ziyaret kapsamında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında uçağın kapısında karşıladı.
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