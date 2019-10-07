Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da - Havalimanı karşılama
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da - Havalimanı karşılama

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da - Havalimanı karşılama

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan inişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'le tokalaşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun havalimanından ayrılması Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi bir ziyaret kapsamında Sırbistan'ın...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan inişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'le tokalaşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun havalimanından ayrılması Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi bir ziyaret kapsamında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında uçağın kapısında karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da - Havalimanı karşılama

Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Karadağ, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 01:29 Kaynak: AA
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