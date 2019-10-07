Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da - Resmi karşılama töreni (2)
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da - Resmi karşılama töreni (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da - Resmi karşılama töreni (2)

1 saat önce

Cumhurbaşkanlarının heyetlerle tokalaşması Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in Hidayet Türkoğlu'yla sohbeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi bir ziyaret kapsamında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi.

Cumhurbaşkanlarının heyetlerle tokalaşması

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in Hidayet Türkoğlu'yla sohbeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi bir ziyaret kapsamında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da - Resmi karşılama töreni (2)

Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Karadağ, Hidayet Türkoğlu, Cumhurbaşkanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sonrası sonuç bildirgesi paylaşımı yaptı
Amerika'nın sınırdan çekilmesi Erdoğan'a soruldu: Trump talimatı vermişti Yiğit Bulut tartışma yaratan Bahçeli paylaşımını kimin sildirdiğini açıkladı BM'den olası Suriye operasyonu açıklaması: Türkiye ile çok yakın koordinasyona hazırız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 16:56:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da - Resmi karşılama töreni (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]