Son Dakika Haberleri: - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da resmi törenle karşılandı
Son Dakika Güncel - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da resmi törenle karşılandı

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da resmi törenle karşılandı

3 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da resmi törenle karşılandıBELGRAD - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısına katılmak üzere geldiği Sırbistan'da resmi törenle karşılandı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da resmi törenle karşılandı, System.String[]

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da resmi törenle karşılandı

BELGRAD - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısına katılmak üzere geldiği Sırbistan'da resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısına katılmak üzere Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi. Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç tarafından Sırbistan Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. İki ülkenin milli marşlarının okunduğu törende, liderler karşılama kıtasını selamladı. Resmi törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırp mevkidaşı Vuçiç ile baş başa görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Sırbistan arasındaki diplomatik ilişkilerinin tesis edilişinin 140'ıncı yılının kutlandığı dönemde icra edilecek olması dolayısıyla Türkiye-Sırbistan İş Forumu'na katılacak.

Liderlerin ayrıca Saraybosna-Belgrad otoyolunun temel atma törenine katılması bekleniyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amerika'nın sınırdan çekilmesi Erdoğan'a soruldu: Trump talimatı vermişti
Suriye'de Türkiye'yi desteklemeyeceğini duyuran ABD: SDG'yi de desteklemeyeceğiz Türkiye harekat için ABD'nin bölgeden çekilmesini bekleyecek ABD basını, kritik operasyon öncesi Türkiye'nin elindeki tank sayısını duyurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 14:54:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da resmi törenle karşılandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]