Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da toplu açılış törenine katıldı - Detaylar
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da toplu açılış törenine katıldı - Detaylar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da toplu açılış törenine katıldı - Detaylar

1 saat önce

Liderlerin alana gelen vatandaşları toplu olarak selamlaması Liderlerin açılış ve temel atma butonuna basması Temel atma detayları - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, konseyin...

Liderlerin alana gelen vatandaşları toplu olarak selamlaması

Liderlerin açılış ve temel atma butonuna basması

Temel atma detayları

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, konseyin Boşnak üyesi Şefik Dzaferovic ve Sırp üye Milorad Dodik'in katılımıyla düzenlenen, Toplu açılış ve Sırbistan-Bosna Hersek arasındaki otoyolun temel atma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da toplu açılış törenine katıldı - Detaylar

Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Karadağ, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 06:55 Kaynak: AA
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