Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da toplu açılış törenine katıldı
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da toplu açılış törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da toplu açılış törenine katıldı

38 dakika önce

Liderlerin tören alanına gelişi Liderlerin açılışa gelenleri selamlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması - Resmi temasları kapsamında Sırbistan'a gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sremska Raça köyünde toplu açılış ve temel atma törenine iştirak etti.

Liderlerin tören alanına gelişi

Liderlerin açılışa gelenleri selamlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması - Resmi temasları kapsamında Sırbistan'a gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sremska Raça köyünde toplu açılış ve temel atma törenine iştirak etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da toplu açılış törenine katıldı

Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Karadağ, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 07:25 Kaynak: AA
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