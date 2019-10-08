Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da toplu açılış törenine katıldı
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Liderlerin tören alanına gelişi Liderlerin açılışa gelenleri selamlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması - Resmi temasları kapsamında Sırbistan'a gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sremska Raça köyünde toplu açılış ve temel atma törenine iştirak etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 07:25 Kaynak: AA
Liderlerin tören alanına gelişi
Liderlerin açılışa gelenleri selamlaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması - Resmi temasları kapsamında Sırbistan'a gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sremska Raça köyünde toplu açılış ve temel atma törenine iştirak etti
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