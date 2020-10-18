ŞIRNAK - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şırnak 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. (2)

CumhurbaşkanıErdoğan: "Şehirlerimize gidip milletimizle kucaklaşmadan 'gönül siyaseti yapıyorum' diyenler, sufleyi milletten değil başka yerlerden alıyor."

Şırnak 7. Olağan İl Kongresi ile Toplu Açılış Töreni

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletimizle kucaklaşmadan 'gönül siyaseti yapıyorum' diyenler, sufleyi milletten değil başka yerlerden alıyor' - Son Dakika

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