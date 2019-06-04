Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'taki askerlerin bayramını telefonla kutladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'taki askerlerin bayramını telefonla kutladı

27 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Şırnak'taki Kato Dağı Tuzluca Üs bölgesini ziyareti sırasında telefonla askerlerin bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'taki askerlerin bayramını telefonla kutladı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Şırnak'taki Kato Dağı Tuzluca Üs bölgesini ziyareti sırasında telefonla askerlerin bayramını kutladı.
Şırnak'taki temaslarını sürdüren Bakan Soylu, beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Kato Dağı'ndaki Tuzluca Üs bölgesine geçerek askerlerle bayram namazı kıldı.
Soylu, askerlerin bayramını kutladı, onlarla kahvaltı yaptı.
Kahvaltı sırasında Bakan Soylu, telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Erdoğan, Soylu'nun telefonu ile Mehmetçiklerin bayramını kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda askerlere hitaben, " Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun. Rabb'im kazalardan, belalardan muhafaza etmek suretiyle terörle mücadelede bizleri muzaffer eylesin inşallah, daha nice bayramlara hayırlısıyla kavuştursun. Buradan selamlar, sevgiler, dualar var. Allah yar ve yardımcınız olsun." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 07:36 Kaynak: AA
Kato Dağı, Şırnak, Güncel
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