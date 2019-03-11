Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şırnak, Yatırımın, Hizmetin, Üretimin, İstihdamın Kıymetini de İyi Bilir,...
18 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şırnak, yatırımın, hizmetin, üretimin, istihdamın kıymetini de iyi bilir, çukur eylemlerinin, baskının, zulmün, acının anlamını da iyi bilir. Artık bu ülkenin de Şırnak'ın da terör örgütlerine kaptıracak tek bir evladı yoktur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şırnak, yatırımın, hizmetin, üretimin, istihdamın kıymetini de iyi bilir, çukur eylemlerinin, baskının, zulmün, acının anlamını da iyi bilir. Artık bu ülkenin de Şırnak'ın da terör örgütlerine kaptıracak tek bir evladı yoktur."
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:16 Kaynak: AA
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