Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şırnak, Yatırımın, Hizmetin, Üretimin, İstihdamın Kıymetini de İyi Bilir,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şırnak, yatırımın, hizmetin, üretimin, istihdamın kıymetini de iyi bilir, çukur eylemlerinin, baskının, zulmün, acının anlamını da iyi bilir. Artık bu ülkenin de Şırnak'ın da terör örgütlerine kaptıracak tek bir evladı yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şırnak, yatırımın, hizmetin, üretimin, istihdamın kıymetini de iyi bilir, çukur eylemlerinin, baskının, zulmün, acının anlamını da iyi bilir. Artık bu ülkenin de Şırnak'ın da terör örgütlerine kaptıracak tek bir evladı yoktur."

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