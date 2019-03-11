Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şırnak, Yatırımın, Hizmetin, Üretimin, İstihdamın Kıymetini de İyi Bilir,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şırnak, Yatırımın, Hizmetin, Üretimin, İstihdamın Kıymetini de İyi Bilir,...

18 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şırnak, yatırımın, hizmetin, üretimin, istihdamın kıymetini de iyi bilir, çukur eylemlerinin, baskının, zulmün, acının anlamını da iyi bilir. Artık bu ülkenin de Şırnak'ın da terör örgütlerine kaptıracak tek bir evladı yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şırnak, yatırımın, hizmetin, üretimin, istihdamın kıymetini de iyi bilir, çukur eylemlerinin, baskının, zulmün, acının anlamını da iyi bilir. Artık bu ülkenin de Şırnak'ın da terör örgütlerine kaptıracak tek bir evladı yoktur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:16 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin En Büyük Kütüphanesi Rami Kışlası Havadan Görüntülendi Halkalı-Gebze Banliyö Tren Hattı Yarın Açılıyor

MHP'li Cemal Enginyurt'tan Kriz Çıkartacak Sözler: 1 Aydır Ampulün Altında Konuşuyorum Anne, İki Çocuğuyla Birlikte Alevlerin Ortasında Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 14:34:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şırnak, Yatırımın, Hizmetin, Üretimin, İstihdamın Kıymetini de İyi Bilir,...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]