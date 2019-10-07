Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırp mevkidaşı Vuviç ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile başbaşa görüşme gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısına katılmak üzere geldiği Belgrad'da Sırbistan Sarayı'nda ülkenin Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenin ardından, Sırp mevkidaşı Vuçiç ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. - BELGRAD