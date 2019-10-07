Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırp mevkidaşı Vuviç ile görüştü
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırp mevkidaşı Vuviç ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırp mevkidaşı Vuviç ile görüştü

29 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile başbaşa görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırp mevkidaşı Vuviç ile görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile başbaşa görüşme gerçekleştirdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısına katılmak üzere geldiği Belgrad'da Sırbistan Sarayı'nda ülkenin Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenin ardından, Sırp mevkidaşı Vuçiç ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. - BELGRAD

Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Karadağ, Cumhurbaşkanı, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sonrası sonuç bildirgesi paylaşımı yaptı
Amerika'nın sınırdan çekilmesi Erdoğan'a soruldu: Trump talimatı vermişti Olası sınır ötesi harekata HDP'li Oluç'dan yorum: ABD, Türkiye'nin kucağına saatli bomba bıraktı Bergüzar Korel'in kız kardeşi Zeynep Korel, yurt dışında evlere temizliğe gitmeye başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 15:02:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırp mevkidaşı Vuviç ile görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]