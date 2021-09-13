Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni'ne katıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a OSB 'ler tarafından başlatılan kampanya ile toplanan miktarın temsili çekinin takdimi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun esnaf ziyaretinde yaptığı espri herkesi güldürdü

Cami imamından örnek olacak hareket! Temizlik yaptığı sırada bulduğu altınları polise teslim etti

CHP'li Yıldırım Kaya'dan yüz yüze eğitim ile tartışma yaratacak öneri: Kovid-19 aşısı olmayan giremesin

Mansur Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığı için açıklama yaptı: Adımın öne çıktığını biliyorum, bu gurur duyulacak bir şey