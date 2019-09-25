Cumhurbaşkanı erdoğan, sisi'nin bulunduğu yemeğe katılmadı
1 saat önce
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Toplantısı için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan, liderler için verilen ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi'nin de bulunduğu yemeğe katılmadı.
Birleşmiş Milletler Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:16 Kaynak: DHA
Genel Kurulu Toplantısı için New York
'ta bulunan Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdogan, liderler için verilen ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi'nin de bulunduğu yemeğe katılmadı.
ABD Başkanı Donald Trump
ve Sisi'nun bulunduğu masada Erdoğan için ayrılan sandalye boş kaldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Sisi'nin bulunduğu masada bir sandalyenin boş olduğu fotoğraf
-Yemekten görüntüler
-Sisi'nin Merkel ile konuşması
-Trump'ın masasından görüntüler
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