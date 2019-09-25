Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı erdoğan, sisi'nin bulunduğu yemeğe katılmadı
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Cumhurbaşkanı erdoğan, sisi'nin bulunduğu yemeğe katılmadı

1 saat önce

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Toplantısı için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan, liderler için verilen ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi'nin de bulunduğu yemeğe katılmadı.

Cumhurbaşkanı erdoğan, sisi'nin bulunduğu yemeğe katılmadı, System.String[]
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Toplantısı için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan, liderler için verilen ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi'nin de bulunduğu yemeğe katılmadı.
ABD Başkanı Donald Trump ve Sisi'nun bulunduğu masada Erdoğan için ayrılan sandalye boş kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Sisi'nin bulunduğu masada bir sandalyenin boş olduğu fotoğraf
-Yemekten görüntüler
-Sisi'nin Merkel ile konuşması
-Trump'ın masasından görüntüler


Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, New York, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:16 Kaynak: DHA
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