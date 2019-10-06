Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sistem tartışmaları) Millet yüzde 51,5 ile yeni sistemi onaylamış, kabul...
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sistem tartışmaları) Millet yüzde 51,5 ile yeni sistemi onaylamış, kabul...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Salondaki katılımcılardan görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasını yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Salondaki katılımcılardan görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasını yaptı. (3)

Erdoğan: "(Sistem tartışmaları) Şimdi birileri 'bunu değiştirelim.' Neyi değiştiriyorsun? Millet yüzde 51,5 ile yeni sistemi onaylamış, kabul etmiş."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Sistem tartışmaları) Millet yüzde 51,5 ile yeni sistemi onaylamış, kabul...

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Kızılcahamam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 02:57 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Instagram'da "Anlaşıldı" paylaşımı
Konyaspor, Kasımpaşa'yı deplasmanda farklı yendi AK Parti'den CHP'ye konuşma saati yanıtı: Biz mutabakata uyarız, siyasi centilmenliğe aykırı iş yapmayız Erdoğan'ın 'Barış Pınarı' sözleri Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonun adı olarak yorumlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 16:17:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sistem tartışmaları) Millet yüzde 51,5 ile yeni sistemi onaylamış, kabul...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]