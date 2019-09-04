Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sivas'ın gönlünde nifak değil, birlik, beraberlik duyguları yer bulur.
4 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sivas'ın gönlünde nifak değil, birlik, beraberlik duyguları yer bulur.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:18 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Sivas'ın gönlünde nifak değil, birlik, beraberlik duyguları yer bulur. Bu şehirde karşılık bulamayan bir siyasi hareketin, ülkenin tamamında başarıya ulaşması mümkün değildir."
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