Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sivas'ın gönlünde nifak değil, birlik, beraberlik duyguları yer bulur"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sivas'ın gönlünde nifak değil, birlik, beraberlik duyguları yer bulur"

2 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması SİVAS - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sivas'ın gönlünde nifak değil, birlik, beraberlik duyguları yer bulur.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması SİVAS - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Sivas'ın gönlünde nifak değil, birlik, beraberlik duyguları yer bulur. Bu şehirde karşılık bulamayan bir siyasi hareketin, ülkenin tamamında başarıya ulaşması mümkün değildir." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:27 Kaynak: AA
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