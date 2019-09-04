Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sivas'tan yükselen istiklal meşalesi kısa sürede yurdumuzun dört yanını...
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sivas İl Teşkilatı ile yemekte bir araya geldi. Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 06:46 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Benim faize alerjim var" açıklaması İranlı turistler kuyruk oldu, esnafın yüzü güldü AK Parti'den ihracı istenen Ahmet Davutoğlu ekibini topladı İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin para teklifine tepki gösterdi