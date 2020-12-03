Cumhurbaşkanı Erdoğan - Siverek Belediye Başkanlığına Ayşe Çakmak'ın seçilmesi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Siverek Belediye Başkanlığına Ayşe Çakmak'ın seçilmesi
03.12.2020 15:47
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sandık hediye edilmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a minyatür sandık hediye edilmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Kadın Kolları'na kaydolan yeni üyeye beratını...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sandık hediye edilmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a minyatür sandık hediye edilmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Kadın Kolları'na kaydolan yeni üyeye beratını vermesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı verilmesinin 86. yılı dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuştu. (5)
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