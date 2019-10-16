Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sivil katliamı görmek istiyorsanız, aynanın karşısına geçin ve tarih...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sivil katliamı görmek istiyorsanız, aynanın karşısına geçin ve tarih boyunca ellerinize bulaşmış olan masum kanlarına bakın.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:49 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sivil katliamı görmek istiyorsanız, aynanın karşısına geçin ve tarih boyunca ellerinize bulaşmış olan masum kanlarına bakın."
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