Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyam ikizleri Ayşe ve Sema ile sohbet etmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın siyam ikizleri ile sohbet etmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sema ve Ayşe Tanrıkulu'ya Kur'an-ı Kerim hediye etmesi

Emine Erdoğan'ın siyam ikizlerine sarılması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu'yu kabul etti.