Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu'yu kabul etti
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu'yu kabul etti

45 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyam ikizleri Ayşe ve Sema ile sohbet etmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın siyam ikizleri ile sohbet etmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sema ve Ayşe Tanrıkulu'ya Kur'an-ı Kerim hediye etmesi Emine Erdoğan'ın...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyam ikizleri Ayşe ve Sema ile sohbet etmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın siyam ikizleri ile sohbet etmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sema ve Ayşe Tanrıkulu'ya Kur'an-ı Kerim hediye etmesi

Emine Erdoğan'ın siyam ikizlerine sarılması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 07:55 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 4 ülkeden güven mektubu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyam ikizlerini Külliye'de kabul etti Bakan Pakdemirli'den Volkswagen açıklaması: Yatırım için Manisa'yı seçti Savcılık Atatürk'e yönelik hakaret içeren Put Adam kitabının satışını yasakladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 20:40:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu'yu kabul etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]