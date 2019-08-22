Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu'yu kabul etti
45 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyam ikizleri Ayşe ve Sema ile sohbet etmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın siyam ikizleri ile sohbet etmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sema ve Ayşe Tanrıkulu'ya Kur'an-ı Kerim hediye etmesi Emine Erdoğan'ın...
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 07:55 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyam ikizleri Ayşe ve Sema ile sohbet etmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın siyam ikizleri ile sohbet etmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sema ve Ayşe Tanrıkulu'ya Kur'an-ı Kerim hediye etmesi
Emine Erdoğan'ın siyam ikizlerine sarılması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 4 ülkeden güven mektubu! Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyam ikizlerini Külliye'de kabul etti Bakan Pakdemirli'den Volkswagen açıklaması: Yatırım için Manisa'yı seçti Savcılık Atatürk'e yönelik hakaret içeren Put Adam kitabının satışını yasakladı