Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyam ikizleri Derman ve Yiğit'i kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulü

Kabule gelen siyam ikizleri

Siyam ikizlerinden görüntü

Fotoğraf çekimi

Siyam ikizlerinin oyuncaklarla oynaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Antalya'da iki yıl önce kafaları yapışık halde dünyaya gelen ve İngiltere'de yapılan operasyonla birbirinden ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit ile pediyatrik beyin cerrahı Keşmirli Müslüman Dr. Owase Jeelani'yi kabul etti.