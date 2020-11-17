Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyam ikizleri Derman ve Yiğit'i kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyam ikizleri Derman ve Yiğit'i kabul etti
17.11.2020 15:12
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulü Kabule gelen siyam ikizleri Siyam ikizlerinden görüntü Fotoğraf çekimi Siyam ikizlerinin oyuncaklarla oynaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Antalya'da iki yıl önce kafaları yapışık halde dünyaya gelen ve...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulü
Kabule gelen siyam ikizleri
Siyam ikizlerinden görüntü
Fotoğraf çekimi
Siyam ikizlerinin oyuncaklarla oynaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Antalya'da iki yıl önce kafaları yapışık halde dünyaya gelen ve İngiltere'de yapılan operasyonla birbirinden ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit ile pediyatrik beyin cerrahı Keşmirli Müslüman Dr. Owase Jeelani'yi kabul etti.
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