Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaset de Ülke Yönetimi de İmkanlar ve Mümkünler Meselesidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaset de Ülke Yönetimi de İmkanlar ve Mümkünler Meselesidir.

42 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaset de ülke yönetimi de imkanlar ve mümkünler meselesidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaset de ülke yönetimi de imkanlar ve mümkünler meselesidir. Elimizdeki imkanları mümkün olan en iyi şekilde kullanarak, ülkemize ve milletimize hizmet etmekten başka bir gayemizin olmadığını en iyi sizler biliyorsunuz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 07:38 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset, Güncel
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