Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaset de Ülke Yönetimi de İmkanlar ve Mümkünler Meselesidir.
42 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaset de ülke yönetimi de imkanlar ve mümkünler meselesidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Siyaset
de ülke yönetimi de imkanlar ve mümkünler meselesidir. Elimizdeki imkanları mümkün olan en iyi şekilde kullanarak, ülkemize ve milletimize hizmet etmekten başka bir gayemizin olmadığını en iyi sizler biliyorsunuz."
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 07:38 Kaynak: AA
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