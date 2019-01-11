Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaset Milleti Kendinden Nefret Ettirme Değil Kendini Millete Sevdirme,...
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaset milleti kendinden nefret ettirme değil kendini millete sevdirme, kabul ettirme sanatıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaset milleti kendinden nefret ettirme değil kendini millete sevdirme, kabul ettirme sanatıdır."
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:39 Kaynak: AA
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