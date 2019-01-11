Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaset Milleti Kendinden Nefret Ettirme Değil Kendini Millete Sevdirme,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaset Milleti Kendinden Nefret Ettirme Değil Kendini Millete Sevdirme,...

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaset milleti kendinden nefret ettirme değil kendini millete sevdirme, kabul ettirme sanatıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaset milleti kendinden nefret ettirme değil kendini millete sevdirme, kabul ettirme sanatıdır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:39 Kaynak: AA

Politika
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