Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaset Milleti Kendinden Nefret Ettirme Değil Kendini Millete Sevdirme...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaset Milleti Kendinden Nefret Ettirme Değil Kendini Millete Sevdirme...

2 saat önce

- Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

- Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendini milletin üzerinde gören, oy sandığından çıkacak sonucu çantada keklik sanan teşkilat yöneticisi, milletvekili, belediye başkanı veya adayı kadar AK Parti'ye zarar veren kimse olamaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaset milleti kendinden nefret ettirme değil kendini millete sevdirme, kabul ettirme sanatıdır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:18 Kaynak: AA

Siyaset, Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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