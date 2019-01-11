Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaset Milleti Kendinden Nefret Ettirme Değil Kendini Millete Sevdirme...
2 saat önce
- Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.
- Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Kendini milletin üzerinde gören, oy sandığından çıkacak sonucu çantada keklik sanan teşkilat yöneticisi, milletvekili, belediye başkanı veya adayı kadar AK Parti'ye zarar veren kimse olamaz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaset
milleti kendinden nefret ettirme değil kendini millete sevdirme, kabul ettirme sanatıdır."
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:18 Kaynak: AA
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