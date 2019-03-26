Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaset Omurga İşidir, Dirayet ve Cesaret İşidir.
16 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaset omurga işidir, dirayet ve cesaret işidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaset omurga işidir, dirayet ve cesaret işidir. Siyaset tankların arasından kaçıp gidenlerin işi değildir."
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 07:26 Kaynak: AA
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