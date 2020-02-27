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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaset yapılırken elde edilen makamların milletin emaneti olduğu gerçeğini...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaset yapılırken elde edilen makamların milletin emaneti olduğu gerçeğini hiç bir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız."
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:52 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaset yapılırken elde edilen makamların milletin emaneti olduğu gerçeğini hiç bir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız." - ANKARA
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