Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaset yapılırken elde edilen makamların milletin emaneti olduğu gerçeğini... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Siyaset yapılırken elde edilen makamların milletin emaneti olduğu gerçeğini... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaset yapılırken elde edilen makamların milletin emaneti olduğu gerçeğini...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaset yapılırken elde edilen makamların milletin emaneti olduğu gerçeğini hiç bir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaset yapılırken elde edilen makamların milletin emaneti olduğu gerçeğini hiç bir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız." - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:52 Kaynak: İHA
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