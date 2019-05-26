Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasetimizde milletle inatlaşmak, millete rağmen iş görmek, millete rağmen...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasetimizde milletle inatlaşmak, millete rağmen iş görmek, millete rağmen...

4 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasetimizde milletle inatlaşmak, millete rağmen iş görmek, millete rağmen yol yürümek diye bir anlayış kesinlikle yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasetimizde milletle inatlaşmak, millete rağmen iş görmek, millete rağmen yol yürümek diye bir anlayış kesinlikle yoktur."
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 09:35 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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