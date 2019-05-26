Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasetimizde milletle inatlaşmak, millete rağmen iş görmek, millete rağmen...
4 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasetimizde milletle inatlaşmak, millete rağmen iş görmek, millete rağmen yol yürümek diye bir anlayış kesinlikle yoktur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 09:35 Kaynak: AA
: "Siyasetimizde milletle inatlaşmak, millete rağmen iş görmek, millete rağmen yol yürümek diye bir anlayış kesinlikle yoktur."
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