Erdoğan: "Siyasetin, ekonominin, iletişimin, insan ilişkilerinin kökten değiştiği bir iklimde, devlet bürokrasisinin de değişmesi kaçınılmazdır."

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Siyasetin, ekonominin, insan ilişkilerinin kökten değiştiği bir iklimde, devlet bürokrasisinin de değişmesi kaçınılmazdır' - Son Dakika

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