Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasi İlişkilerimizin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İlişkilerle...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasi ilişkilerimizin ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerle desteklenmesi her iki ülkenin de yararına olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasi ilişkilerimizin ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerle desteklenmesi her iki ülkenin de yararına olacaktır. İkili ilişkilerimizin tüm boyutlarının hak ettiği seviyeye ulaşması için Türkiye olarak üzerimize düşenleri yapmaya hazırız."

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