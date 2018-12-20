Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasi İlişkilerimizin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İlişkilerle...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasi İlişkilerimizin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İlişkilerle...

12 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasi ilişkilerimizin ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerle desteklenmesi her iki ülkenin de yararına olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasi ilişkilerimizin ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerle desteklenmesi her iki ülkenin de yararına olacaktır. İkili ilişkilerimizin tüm boyutlarının hak ettiği seviyeye ulaşması için Türkiye olarak üzerimize düşenleri yapmaya hazırız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:55 Kaynak: AA

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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