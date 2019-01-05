Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasi İstikrar ve Güven Olmadan Ekonomide Başarı Sağlanamaz"
1 saat önce
- Pepsico fabrikasının açılış töreni Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MANİSA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da, Pepsico fabrikasının açılış törenine katılarak bir konuşma yaptı.
- Pepsico fabrikasının açılış töreni Türkiye Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması
MANİSA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Manisa
'da, Pepsico fabrikasının açılış törenine katılarak bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Dünyanın bir başka ülkesi, bizim son 5-6 yılda maruz kaldığımız onca saldırının sadece birkaç tanesine muhatap olsaydı, emin olun hem sosyal hem de ekonomik bakımdan çökmenin eşiğine gelirdi."
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 07:49 Kaynak: AA
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