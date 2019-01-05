Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasi İstikrar ve Güven Olmadan Ekonomide Başarı Sağlanamaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasi İstikrar ve Güven Olmadan Ekonomide Başarı Sağlanamaz"

1 saat önce

- Pepsico fabrikasının açılış töreni Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MANİSA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da, Pepsico fabrikasının açılış törenine katılarak bir konuşma yaptı.

- Pepsico fabrikasının açılış töreni
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
MANİSA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da, Pepsico fabrikasının açılış törenine katılarak bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın bir başka ülkesi, bizim son 5-6 yılda maruz kaldığımız onca saldırının sadece birkaç tanesine muhatap olsaydı, emin olun hem sosyal hem de ekonomik bakımdan çökmenin eşiğine gelirdi."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 07:49 Kaynak: AA

Türkiye, PepsiCo, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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