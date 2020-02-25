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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasi noktada önemli bir adım, özellikle Nahçıvan ve Türkiye arasındaki...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasi noktada önemli bir adım, özellikle Nahçıvan ve Türkiye arasındaki demiryolu konusu. Bu, özellikle Nahçıvan'ın bağımsızlığını elinden alanlara bir cevap teşkil etmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:00 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasi noktada önemli bir adım, özellikle Nahçıvan ve Türkiye arasındaki demiryolu konusu. Bu, özellikle Nahçıvan'ın bağımsızlığını elinden alanlara bir cevap teşkil etmektedir."
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