Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siz bize destek verdiniz, bizi yalnız bırakmadınız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Siz bize destek verdiniz, bizi yalnız bırakmadınız' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siz bize destek verdiniz, bizi yalnız bırakmadınız"

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve vatandaşları selamlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Kınık ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve vatandaşları selamlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Kınık ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz bize destek verdiniz, bizi yalnız bırakmadınız

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:51 Kaynak: AA
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