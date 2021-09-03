Cumhurbaşkanı Erdoğan, baba ocağı Rize'de tek tek vatandaşları dinledi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İkizdere Karayolu ile Hurmalık Tünel Projeleri ve bağlantı yolları açılış töreni sonrası Tulumpınar köyünde, TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman'ı evinde ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Güneysu AK Parti İlçe Başkanlığı'nı geldi.

KENDİSİNİ BEKLEYEN VATANDAŞLARLA GÖRÜŞTÜ

Burada basına kapalı partililerle bir araya gelen Erdoğan, çıkışta kendisini bekleyen vatandaşlar ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra geceyi geçireceği Merkez Mahallesi'ndeki evine geçti.