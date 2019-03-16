Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siz İstemeseniz de Biz Kudüs'ün Hakkını Savunacağız, Gazze'nin Hukukunu...
38 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siz istemeseniz de biz Kudüs'ün hakkını savunacağız, Gazze'nin hukukunu savunacağız, Yemenli çocukların, Suriyeli muhtaçların, Afrikalı açların çığlığı olmaya devam edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siz istemeseniz de biz Kudüs'ün hakkını savunacağız, Gazze'nin hukukunu savunacağız, Yemenli çocukların, Suriyeli muhtaçların, Afrikalı açların çığlığı olmaya devam edeceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 06:09 Kaynak: AA
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