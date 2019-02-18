Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siz Kalkacaksınız 22 Bin, 23 Bin Tır Teröristlere Irak Kanalıyla Silah...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siz Kalkacaksınız 22 Bin, 23 Bin Tır Teröristlere Irak Kanalıyla Silah...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siz kalkacaksınız 22 bin, 23 bin tır teröristlere Irak kanalıyla silah getireceksin, araç gereç getireceksin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siz kalkacaksınız 22 bin, 23 bin tır teröristlere Irak kanalıyla silah getireceksin, araç gereç getireceksin. Ben senden paramla isteyeceğim bana vermeyeceksin. Onlara ise parasız vereceksin. Bu nasıl ittifak, bu nasıl ortaklık, bu nasıl NATO'da beraber olmak?"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:57 Kaynak: AA

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