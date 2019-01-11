Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siz Trabzonlu Hemşehrilerimle Özlem Gidermenin Bahtiyarlığını Yaşıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siz Trabzonlu Hemşehrilerimle Özlem Gidermenin Bahtiyarlığını Yaşıyorum"

1 saat önce

- AK Parti Trabzon Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve vatandaşları selamlaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanan tanıtım filmi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TRABZON - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
- AK Parti Trabzon Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve vatandaşları selamlaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanan tanıtım filmi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TRABZON - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen "AK Parti Trabzon Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:09 Kaynak: AA

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