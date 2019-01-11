Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siz Trabzonlu Hemşehrilerimle Özlem Gidermenin Bahtiyarlığını Yaşıyorum"
1 saat önce
- AK Parti Trabzon Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve vatandaşları selamlaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanan tanıtım filmi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TRABZON - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti...
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:09 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Trabzon Adaylarını Açıkladı! İki İlçede MHP'nin Adayı Desteklenecek
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