Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Size O Sözü Vermemiş Miydim, İnlerine Gireceğiz Dememiş Miydim? Hala...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Size O Sözü Vermemiş Miydim, İnlerine Gireceğiz Dememiş Miydim? Hala...

27 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Size o sözü vermemiş miydim, inlerine gireceğiz dememiş miydim? Hala peşlerindeyiz, onlar kaçacak biz kovalayacağız, her şeyimizle. Benim milletimin huzurunu kaçıranları, biz huzursuz edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Size o sözü vermemiş miydim, inlerine gireceğiz dememiş miydim? Hala peşlerindeyiz, onlar kaçacak biz kovalayacağız, her şeyimizle. Benim milletimin huzurunu kaçıranları, biz huzursuz edeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:26 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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