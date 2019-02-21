Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Size O Sözü Vermemiş Miydim, İnlerine Gireceğiz Dememiş Miydim? Hala...
27 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Size o sözü vermemiş miydim, inlerine gireceğiz dememiş miydim? Hala peşlerindeyiz, onlar kaçacak biz kovalayacağız, her şeyimizle. Benim milletimin huzurunu kaçıranları, biz huzursuz edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Size o sözü vermemiş miydim, inlerine gireceğiz dememiş miydim? Hala peşlerindeyiz, onlar kaçacak biz kovalayacağız, her şeyimizle. Benim milletimin huzurunu kaçıranları, biz huzursuz edeceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:26 Kaynak: AA
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