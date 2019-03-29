Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizi Aldatabilirler, Bir Belediye Tapu Sorununu Çözemez. Tapu Kadastro...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizi Aldatabilirler, Bir Belediye Tapu Sorununu Çözemez. Tapu Kadastro...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizi aldatabilirler, bir belediye tapu sorununu çözemez. Tapu Kadastro Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanına bağlı, bana bağlı bana, oraya değil. Bunlar gelir size 'Biz tapu dağıtacağız' der. Tapu Kadastro Müdürlüğü nereye bağlı sana mı bağlı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizi aldatabilirler, bir belediye tapu sorununu çözemez. Tapu Kadastro Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanına bağlı, bana bağlı bana, oraya değil. Bunlar gelir size 'Biz tapu dağıtacağız' der. Tapu Kadastro Müdürlüğü nereye bağlı sana mı bağlı." - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:38 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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