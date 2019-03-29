Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizi Aldatabilirler, Bir Belediye Tapu Sorununu Çözemez. Tapu Kadastro...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizi aldatabilirler, bir belediye tapu sorununu çözemez. Tapu Kadastro Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanına bağlı, bana bağlı bana, oraya değil. Bunlar gelir size 'Biz tapu dağıtacağız' der. Tapu Kadastro Müdürlüğü nereye bağlı sana mı bağlı."
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Sizi aldatabilirler, bir belediye tapu sorununu çözemez. Tapu Kadastro Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanına bağlı, bana bağlı bana, oraya değil. Bunlar gelir size 'Biz tapu dağıtacağız' der. Tapu Kadastro Müdürlüğü nereye bağlı sana mı bağlı." - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:38 Kaynak: İHA
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