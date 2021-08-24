"Tokyo 2020, sporcularımızın elde ettiği başarılar bakımından hafızalara kazınmıştır" - Son Dakika
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"Tokyo 2020, sporcularımızın elde ettiği başarılar bakımından hafızalara kazınmıştır"

24.08.2021 02:33
"Tokyo 2020, sporcularımızın elde ettiği başarılar bakımından hafızalara kazınmıştır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcuları kabulünde yaptığı konuşmada, "Tokyo 2020, salgın ortamında seyircisiz olarak düzenlenen ilk olimpiyatlar olmanın yanında siz sporcularımızın elde ettiği başarılar bakımından da hafızalara kazınmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcuları kabulünde yaptığı konuşmada, "Tokyo 2020, salgın ortamında seyircisiz olarak düzenlenen ilk olimpiyatlar olmanın yanında siz sporcularımızın elde ettiği başarılar bakımından da hafızalara kazınmıştır. Dünyanın hemen her ülkesinden yaklaşık 11 bin sporcunun katıldığı bu dev spor organizasyonda Türkiye; iki altın, iki gümüş ve dokuz bronz ile toplamda 13 madalya kazanarak, büyük bir rekora imza atmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcular ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki yemekte konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi gururla temsil eden sporcu, antrenör ve ailelerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

"TÜRKİYE, TOPLAMDA 13 MADALYA KAZANARAK, BÜYÜK BİR REKORA İMZA ATTI"

Geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları'nın, bu sene 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihleri arasında, Japonya'nın ev sahipliğinde, başarıyla gerçekleştirildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tokyo 2020, salgın ortamında seyircisiz olarak düzenlenen ilk olimpiyatlar olmanın yanında siz sporcularımızın elde ettiği başarılar bakımından da hafızalara kazınmıştır. Dünyanın hemen her ülkesinden yaklaşık 11 bin sporcunun katıldığı bu dev spor organizasyonda Türkiye; iki altın, iki gümüş ve dokuz bronz ile toplamda 13 madalya kazanarak, büyük bir rekora imza atmıştır" dedi.

Tokyo 2020'nin, 1936'dan beri Türkiye'nin katıldığı olimpiyatlar arasında en fazla madalyayı kazandığı olimpiyat olduğunu da belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tokyo 2020, sadece madalya sayısı açısından değil, kadın sporcularımızın elde ettiği başarılar bakımından da tarihe geçmiştir. Kazandığımız 13 madalyanın beşi kadın sporcularımız tarafından ülkemize getirilmiştir. Yine bu olimpiyatlarda tarihimizde jimnastik, okçuluk ve karate branşlarında ilk kez madalya kazanmanın sevincini yaşadık" şeklinde konuştu.

"TÜRK SPORCULAR CENTİLMENLİKLERİYLE DE KENDİLERİNDEN SÖZ ETTİRDİ"

Olimpiyatlara katılan sporcuların, yangın ve sel felaketleriyle mücadele edildiği zor bir dönemde, milletimize büyük bir heyecan yaşattığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında şunları kaydetti: "Başarılarınızla 84 milyonu birleştirdiğiniz, bizlere unutulmaz bir gurur yaşattığınız için her birinize şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Olimpiyatlara ülkemizi temsilen katılan 108 sporcumuzun her biri takdiri hak etmektedir. Her şeyden önce pek çok aşamadan geçerek milli takıma seçilmek, hemen her sporcunun hayalini kurduğu büyük bir onurdur. Tokyo 2020'de Türkiye'yi temsil eden sporcularımızın her biri, bizim nazarımızda işte bu şerefe kavuşmuş kahramanlardır. Ayrıca madalya kazansın-kazanmasın sporcularımızın hepsi; göğüslerinde taşıdıkları ay yıldıza layık olabilmek adına son saniyeye kadar mücadeleden vaz geçmemiş, ellerinden gelenin en iyisini yapmanın çabasında olmuşlardır. Bu sene Türk sporcular olimpiyatlarda sadece başarılarıyla değil; mücadeleleri ve centilmenlikleriyle de kendilerinden söz ettirmişlerdir. "

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Kaynak: Habermetre

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Son Dakika Toplum 'Tokyo 2020, sporcularımızın elde ettiği başarılar bakımından hafızalara kazınmıştır' - Son Dakika

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