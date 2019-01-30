Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizlerden (Kaymakamlar) Günün 24 Saati, Haftanın 7 Günü Milletimizle İç İçe...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizlerden (Kaymakamlar) Günün 24 Saati, Haftanın 7 Günü Milletimizle İç İçe...

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizlerden (kaymakamlar) günün 24 saati, haftanın 7 günü milletimizle iç içe olmanızı istiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizlerden (kaymakamlar) günün 24 saati, haftanın 7 günü milletimizle iç içe olmanızı istiyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:45 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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