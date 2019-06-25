Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizlerle bu kutlu yolculuğu menzile ulaştırana kadar bize durmak dinlenmek...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizlerle bu kutlu yolculuğu menzile ulaştırana kadar bize durmak dinlenmek...

1 saat önce

Grup toplantısına katılanlardan görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salonu selamlamasıTBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Grup toplantısına katılanlardan görüntüler
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salonu selamlaması
TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (8)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizlerle bu kutlu yolculuğu menzile ulaştırana kadar bize durmak dinlenmek...
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:06 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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