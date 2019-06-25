Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizlerle bu kutlu yolculuğu menzile ulaştırana kadar bize durmak dinlenmek...
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Grup toplantısına katılanlardan görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salonu selamlamasıTBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:06 Kaynak: AA
Grup toplantısına katılanlardan görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı
ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salonu selamlaması
TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (8)
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