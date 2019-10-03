Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Büyükelçisini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Büyükelçisini kabul etti

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Büyükelçisini kabul etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo'yu kabul etti.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Seligo, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Seligo'nun eşi ve bazı büyükelçilik çalışanlarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından kabul sona erdi. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya, Ankara, Politika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:35 Kaynak: İHA
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