Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Seligo, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Seligo'nun eşi ve bazı büyükelçilik çalışanlarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından kabul sona erdi.

(Derya Yetim - Fatih Erdoğan/İHA)