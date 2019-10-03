Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Büyükelçisini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Büyükelçisini kabul etti

5 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Büyükelçisini kabul ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Büyükelçisini kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Seligo, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Seligo'nun eşi ve bazı büyükelçilik çalışanlarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı, Slovenya, Ankara, Politika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:34 Kaynak: İHA
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