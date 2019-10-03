Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Büyükelçisini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Büyükelçisini kabul ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo'yu kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:34 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Büyükelçisini kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Seligo, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Seligo'nun eşi ve bazı büyükelçilik çalışanlarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
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