Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

20.03.2021 17:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü, System.String[]

Gülseli KENARLI / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Slovenya ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Slovenya arasındaki Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın 10'uncu yıldönümünde ikili ilişkilerin her alanda gelişme göstermesinden kıvanç duyduğunu ifade etti.  Stratejik Ortaklığın daha nice 10 yıllara erişmesi ve ikili ilişkilere olduğu kadar bölge barışı,  istikrarı ve refahına katkıda bulunması dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Slovenya'nın son yıllarda ivme kazanan ekonomik ve ticari ilişkilerinin çok daha büyük potansiyele sahip olduğuna inandığını dile getirdi.  Slovenya'nın Türkiye'nin AB üyelik sürecine verdiği ilkeli desteğe teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya'nın 1 Temmuz itibarıyla üstleneceği AB Dönem Başkanlığının da Türkiye-AB ilişkilerinin ilerletilmesi bakımından somut neticelere vesile olması temennisinde bulundu.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü - Son Dakika


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