Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile telefonda görüştü

05.04.2022 16:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile telefonda bir görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile telefonda bir görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Slovenya ilişkileri ile Rusya- Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Slovenya ile stratejik ortaklığa ve iş birliğinin güçlendirilmesine önem verdiklerini ifade etti.

Enerji kaynaklarının çeşitlendirilerek güvenli güzergahlar üzerinden nakledilmesi zaruretinin bir kez daha ispatlandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazar Havzası'ndaki ve Doğu Akdeniz'deki kaynakların Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasının stratejik nitelikte olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'daki savaşın sona ermesine yönelik çabalara devam ettiklerini belirtti.

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Slovenya, Ukrayna, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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